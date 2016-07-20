محمد بن سلمان يلتقي وزراء دفاع أميركا وفرنسا وبريطانيا

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قاعدة #اندروز الجوية قرب العاصمة الأميركية #واشنطن وزير الدفاع الأميركي آشتون #كارتر ووزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان كلا على حدة، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش.

وجرى خلال اللقاءين استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الصديقين خاصة في الجانب الدفاعي.

وكان الأمير #محمد_بن_سلمان التقى في واشنطن، وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم #داعش، مساء الأربعاء.

وبحث الجانبان الحرب ضد التنظيم المتطرف وما حققه التحالف في هذا المجال إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان في مقر إقامته بواشنطن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون .

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الدفاعي، إلى جانب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكانت أعمال اجتماع التحالف الدولي لمحاربة داعش قد بدأت مساء الأربعاء بالقاعدة العسكرية في ماريلاند الأميركية بحضور ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع.

وناقش الاجتماع تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش، وعددا من المسائل المتعلقة بهذا الشأن.

وضم الوفد الرسمي لولي ولي العهد، المستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد العيسى، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالديوان الملكي رأفت الصباغ، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد #عسيري والمستشار بالديوان الملكي الدكتور عزام الدخيل، والمستشار بأمانة مجلس الوزراء أحمد الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين في العراق ثامر السبهان.