تفاصيل سرقة سيارة سعودي بداخلها 5 أطفال بالأردن

أقدم شخص على سرقة سيارة مواطن سعودي في العاصمة الأردنية عمان بينما كانت في وضع التشغيل وبداخلها 5 من أطفاله.

وأوضح مدير شرطة شمال عمان، العقيد أمجد الخريشة، أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع مواطنين أردنيين، تمكنت من إلقاء القبض على سارق السيارة، بعد مطاردته بالسيارات للإمساك به.

وأضاف أن الجاني استولى على السيارة عندما أوقفها الزائر السعودي أمام ‏شقق فندقية في شارع حيوي بمنطقة الجبيهة بعمان، ونزل للاستفسار عن ‏الشقة وترك سيارته في حالة تشغيل وبداخلها 5 أطفال وخادمة، فقام السارق بقيادتها والهرب بها بعد أن صدم سيارة سعودية أخرى كانت متوقفة أمام المبنى.

وأشار إلى أن والد الأطفال استنجد بالمواطنين الذين هرعوا بمركباتهم لملاحقة السارق، ما أدى إلى اصطدامه بحواجز إسمنتية، وانقلاب المركبة 3 مرات، في الوقت الذي تم فيه إبلاغ الأجهزة الأمنية، حيث تم القبض عليه وإسعاف الأطفال الذين ما زالوا منومين بالمستشفيات وحالتهم جيدة.

وأثبت تحقيق الشرطة الأردنية مع الجاني أنه من أصحاب السوابق، وصدرت ضده أحكام ‏قضائية، ومطلوب القبض عليه.‏