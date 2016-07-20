شاهد.. فيلم توعوي عن مخاطر "البوكيمون" أثناء السير

أنتج المركز الإعلامي بمدينة الملك سعود الطبية فيلماً توعوياً قصيراً تحت عنوان "لعبة البوكيمون"، تبين من خلاله خطورة بعض الألعاب الإلكترونية، التي باتت تشكل خطراً على حياة مستخدميها بالانشغال بها؛ مما تعرضه للخطر أثناء السير.

إلى ذلك، أكدت الإدارة العامة للمرور أن مخالفة الانشغال بلعبة "البوكيمون غو" أثناء قيادة السيارة 300 ريال. وأوضح المدير العام للمرور اللواء عبدالله الزهراني أن اللعب أثناء قيادة المركبة يعد مخالفة لنظام المرور؛ لأن الانشغال به قد يتسبب في أخطار جسيمة لقائد المركبة ومستخدمي الطريق.

وأكد الزهراني على جدية القرار بتحرير المخالفات الخاصة باللعبة، مشيراً إلى وجود جهات أمنية أخرى لديها صلاحية إصدار المخالفة المرورية ضد من ينشغل عن القيادة باللعب.

ولفت إلى أن لعبة "البوكيمون" انتشرت في المجتمع أخيراً، وأن بعض قائدي المركبات قد ينشغل بها باستخدام الهاتف المحمول من أجل البحث الذي يقتضيه اللعب.