عاقبوا الراشي والمرتشي..!

• عندما يتم تشكيل لجنة لأي قضية أو أي مشروع فقل عليها وعلى محتواها السلام..!!

• هكذا علمتنا السنين، وهكذا قالت لنا قضايا مرت من فوق الكراسي وضاعت في أدراج المكاتب وسقطت بالتقادم..!!

• من يطالب اليوم بالبت عاجلا في قضية المجزل والجيل والباطن أشبه بمن يعد النجوم في إحدى ليالي تموز..!!

• تذكرون اتهام لاعب لرئيس نادٍ أنه رشاه من أجل التساهل في إحدى المباريات، وتذكرون قضية نجران والوحدة وحارس الدرعية ونادي القادسية؟ لم تزل هذه القضايا ضمن ذكرياتنا التي نستذكرها كل ما جد جديد، ونقول من خلالها اللوائح تسقط أمام الأعراف..!!

• مشكلتنا الأساسية أننا نخاف من بعض القضايا ونتعامل معها بمقولة «الستر طيب»، وهذا ما يشجع على تنامي ظاهرة الفساد..!!

• ما ذنب الأندية الثلاثة المجزل والجيل والباطن، أن تظل تحت ضغط تسريبات من داخل الاتحاد وخارجه، لماذا لا يبت في الأمر طالما أن التحقيقات انتهت؟

• أسأل ومن الواجب أن أسأل عن مباراة الاتحاد والقادسية، ماذا تم بشأنها، هل ستعاد في بداية الموسم أم آخر الموسم؟

• وماذا عن قضية الأهلي مع لجنة الاحتراف والخطاب إياه، هل صحيح أن إعلان العقوبة سيتم مع الاتحاد الجديد؟

• عفوا أنا لا أسخر ولكن أستهجن هذا التجاهل من اتحاد كان يفترض أن يطبق القانون لا أن يستعيظ عنه بالعرف، بل بمقولة «الستر أرحم»..!!

(2)

• ملف قضية ما يسمى بالتلاعب في دوري الدرجة الأولى الذي سلم من الهيئة للاتحاد، يجب أن تعلن نتائجه أيا كانت، فما يثار حول هذا الملف في وسائل الإعلام ينذر بما هو أخطر من القضية نفسها..!!

(3)

• لا يوجد في قاموس هذا الإعلامي شيء اسمه احترام، بل عنده استعداد أن يقول ما يريد دون احترام للآخرين..!!

• آسف.. كيف يحترم الآخرين أصلا وهو لا يحترم نفسه..!!

• ومضة:

بعض البشر متمادون دون خجل، حتى مشاعرك يعتقدون أن لهم حق في مناقشتها..!

* نقلا عن "عكاظ"