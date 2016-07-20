محمد بن سلمان في واشنطن لبحث الحرب على داعش

وصل #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، العاصمة الأميركية #واشنطن ليترأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة #داعش وذلك في القاعدة العسكرية في ماريلاند الأميركية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وسيناقش الاجتماع تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش، وعددا من المسائل المتعلقة بهذا الشأن.

ويضم الوفد الرسمي لولي ولي العهد، المستشار في الديوان الملكي الدكتور محمد العيسى، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالديوان الملكي رأفت الصباغ، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري.

كما يضم الوفد المستشار بالديوان الملكي الدكتور عزام الدخيل، والمستشار بأمانة مجلس الوزراء أحمد الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين في العراق ثامر السبهان.