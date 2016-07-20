مفتي السعودية يحذر من المبالغة بـ"الديات": لا أوصي بهذا

حذر مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من المبالغة في الديات، مشيراً إلى أنها قد تكون "وسيلة" لاستباحة الدماء والاستهانة بها. ورد آل الشيخ على سؤال في برنامج تلفزيوني على القناة السعودية الأولى، عن جواز الدفع من زكاة ماله في "دية" على قريب له قيمتها "19" مليون ريال: "لا أوصي بالإعانة على هذا، ويخشى أن يكون الأمر وسيلة لاستباحة الدماء والاستهانة بها لدى بعض الناس".

ووصف آل الشيخ المبالغة بالديات بالأمر غير المقبل. وقال: "الديات تضخمت في زماننا، وأصبحت تبلغ 30 مليونا أو 40 مليونا، تؤخذ من زكوات الناس، ويضايقون الفقراء في حقهم، وأنا لا أوصي بهذا".

وحذر مفتي السعودية من خطورة جرائم القتل: "هذه قضية خطيرة، لأن هؤلاء أقدموا على قتل أنفس بريئة بلا حق وظلما وعدواناً".