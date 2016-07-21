في الأعمال الإرهابية الوحشية لقتل البشر سواء أكانوا أقارب للقاتل أو غرباء عنه ظهر مصطلح «التجنيد عن بعد»، الذي تنفذه جهة أو جهات، دولة ما أو دول، نظام أو أنظمة، جهاز مخابرات أو أجهزة.

بداهة يتبادر إلى ذهني مقابلة المصطلح، ومقابلة الفعل، ويتراقص أمام عيني كعنوان مقال وكفكرة «التجنيد عن قرب»، ربما انطلاقاً من المبدأ القديم «الوقاية خير من العلاج»، أو «الهجوم خير وسيلة للدفاع»، وترجمتها هنا: الاقتراب خير من الإبعاد.

تكشف للعالم الإسلامي أن بعض أبنائه في السعودية، أو أوروبا، أو غيرها من بقاع الأرض يسهل تجنيدهم للقتل، فلماذا لا يكون التجنيد المقابل مرتكز على القضاء على أسباب نزع الإنسانيـــة من قــلوب هؤلاء، وتغيير ألوان لوحة الزمن في أذهانهم من الألوان القبيحة إلى الألوان المتناسقة التي تجعلهم يعشقونــها ويـــطيــلون النظر فيــها، بــدلاً من أن يحطمونها جارحين بزجـــاجـــها قــلوب الملايين وضاربين بأخشاب إطارها سمعة الإسلام والمسلمين في مقتل.

يجب أن نفكر بعمق فلسفي واجتماعي بأن حقيقة نفسيات وأرواح هؤلاء تكمن في مكان آخر غير التصورات السطحية التي تقدمها «الكليشيهات» الإعلامية سواء كان مصدرها الضحية، وهو هنا الإنسان في كل مكان، أو الجلاد، أو مدعياً أخذ دور الجلاد من تـنـظيم أو جماعة أو «حيواناً» يتبنى الأمر.

شباب ومراهقون نحتاج جميعاً كبشر أن نجندهم للحب والحياة، وربما في ثقافتنا الإسلامية نسير في خـطوط متوازية عند التعامل مع الأطفـال والمراهقين، أقول ربما وهي مجرد خواطر غير المتخصص وغير الملم عميقـاً بـعلم نفس التربية، وفلسفة الصراع داخل الذات الصغيرة التي تتشكل دوماً بجوار شيء، أو مقـارنة بـشيء، بـدءاً بالأب والأم، عفواً الأم والأب، وانتهاءً بأبطال التاريــخ المــروي أحيــانــاً من أشخاص كتبوه وهم في منازلهم أو معــتكفهم «التأليفي».

خطوط متوازية لا تلتقي تزيد من المشاعر المتقلبة والصراعات الداخليــة فــي نــفــس كل مراهق قد يكون مشروع جندي «عـــن بعد»، تتشكل شخصيته في مقتبل حياته، وتبدأ رحلته مع الضياع غالباً عندما ينجح التحريض التعليمي أو المجتمعي أو حتى المنزلي على «اللا حياة»، ويفشل دمجه في منظمة سلام وطمأنينة روحية ذاتية، وأخرى شاملة لأغلب أفراد محيطيه الصغير والكبير، الأسرة والمجتمع.

لا تحدث مراهقاً عن الحب وهو لا يعرفه كفعل معاش بل ربما يتم تحذيره منه تعليماً في المدرسة وتربية في المنزل، ولا تحدثه عن الإنسانية وأنت تشير إلى الآخر بـ«الكافر» على إطلاقه، ولاحظ أن الآخر اليوم بات عند البعض يشمل فئات كثيرة من المسلمين.

إنهم يجندونه عن بعد لأنهم يحدثونه عن «الكراهية» و«الغنائم» بوضوح وشفافية على رغم أنهم يتحدثون في باطل، فلنجندهم عن قرب ونحدثهم عن الحب وغنائمه الإنسانية بالوضوح والشفافية نفسها، لماذا لا نفعل ونحن نتحدث عن حق.

من الأفكار التي ربما تكون سخيفة جداً أو عميقة جداً أن كلا الجانبين يتعامل مع المراهق كـ«قنبلة جنسية»، ولكن الطرف الضال ينجح في تفجيرها، والطرف المسالم يريد فقط «نزع فتيلها».

* نقلا عن "الحياة"

