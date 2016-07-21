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السديس يفتتح مسجداً في بيرمنغهام

المصدر: العربية.نت
السديس خلال زيارته إلى بريطانيا
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افتتح الشيخ الدكتور عبدالرحمن #السديس إمام وخطيب #المسجد_الحرام "مسجد علي" في بيرمنغهام، بمشاركة عدد من قادة الجالية المسلمة وشخصيات دبلوماسية.

تأتي زيارة السديس لبريطانيا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، لافتتاح عدة مشاريع تتضمن مسجدين ومدرسة في مدينتي #بيرمنغهام وبريستول لخدمة الجالية المسلمة.

بالإضافة إلى ذلك، ألقى السديس كلمة شدّد فيها على الإسلام وأهمية المساجد في نشر #السلام والمحبة والاستقرار، وجهود المملكة العربية #السعودية وحرصها في دعم قضايا المسلمين في أنحاء العالم، وأمّ المصلين في صلاة العصر.

كما تحدث مدير المسجد بالإنجليزية للمصلين عن دور المملكة في دعم المشاريع وقضايا المسلمين.

كلمات دالّة

#السديس, #المسجد الحرام, #بيرمنغهام, #السلام, #السعودية

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