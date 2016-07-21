مركز الملك سلمان قدم لليمن 70% من المساعدات الدولية

كشف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقرير خاص بالخدمات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني منذ انطلاق عاصفة الحزم، حجم المشاركة الكبيرة للسعودية مع المنظمات الدولية والأممية لمساعدة اليمنيين في مناطق القتال وداخل السعودية.

ولم تتوقف الخدمات الإنسانية والصحية لليمنيين منذ ما قبل عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل حيث قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 70 في المئة من قيمة المساعدات الدولية بحسب الحكومة اليمنية

ويقول الدكتور عبدالله ربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إن دعم المركز للأعمال الإغاثية والصحية والبرامج الإنسانية بلغ أكثر من 88 برنامجا بكلفة فاقت 430 مليون دولار.

وأضاف المشرف العام أيضا أن السعودية والمنظمات الأممية تعرضت إلى تهديدات من ميليشيات الحوثيين بالإضافة إلى عمليات السلب والنهب، لكن مركز الملك سلمان واصل عمله الإنساني بالتنسيق مع قوات التحالف ومنظمات المجتمع المدني.

وشملت المساعدات السعودية المقدمة عبر مركز الملك سلمان أيضا المشروعات الطبية حيث خصصت لها قرابة 90 مليون دولار بالإضافة إلى أكثر من 11 مليون دولار لبرنامج تركيب الأطراف الصناعية ودعم الهلال الأحمر اليمني.

وتوسعت لتشمل محافظات اليمن من شماله إلى جنوبه وسط ظروف حرب صعبة وأخرى بيئية، وكانت أيضا للمركز بصمات إنسانية في الدعم التمويني والطبي.