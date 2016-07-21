بعز الصيف.. أمطار وضباب يغطيان جبال فيفاء السعودية

انتشر على مواقع #التواصل_الاجتماعي مقطع #فيديو يظهر هطول الأمطار على جبال فيفاء بمنطقة #جازان (جنوب #السعودية)، إضافة لانتشار سحب ضبابية عكست إطلالة رائعة للجبال الخضراء.



ولاقى الفيديو إعجاب متداوليه، الذين أبدوا حماستهم الشديدة لقضاء العطلة الصيفية هناك والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.