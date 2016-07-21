انتشر على مواقع #التواصل_الاجتماعي مقطع #فيديو يظهر هطول الأمطار على جبال فيفاء بمنطقة #جازان (جنوب #السعودية)، إضافة لانتشار سحب ضبابية عكست إطلالة رائعة للجبال الخضراء.
ولاقى الفيديو إعجاب متداوليه، الذين أبدوا حماستهم الشديدة لقضاء العطلة الصيفية هناك والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.
بعز الصيف.. أمطار وضباب يغطيان جبال فيفاء السعودية
انتشر على مواقع #التواصل_الاجتماعي مقطع #فيديو يظهر هطول الأمطار على جبال فيفاء بمنطقة #جازان (جنوب #السعودية)، إضافة لانتشار سحب ضبابية عكست إطلالة رائعة للجبال الخضراء.