بنتن: لا يوجد اختراق إيراني لحملات حج العراق والجزائر

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح طاهر بنتن أن الوزارة لم تبلغ بضبط الجهات المختصة حملات حج في #العراق و#الجزائر تم اختراقها من جهات إيرانية للقدوم للحج خلال موسم هذا العام، بحسب عكاظ.

وأوضح الوزير عقب جولة تفقدية أمس على مقر المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية في مكة المكرمة، أنه "لم يسمع شيئا بهذا الشأن". مضيفا أن تأجيل زيارته للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران، التي كانت مقررة الثلاثاء الماضي، أمر لا يستحق التعليق، لأن زياراته تستهدف التأكد والاطمئنان على استعدادات #مؤسسات أرباب الطوائف والاطلاع على خططها التشغيلية والميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

وأكد الوزير بنتن أن حجاجا إيرانيين سيقدمون للحج من بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الأخرى، وستتم زيارة المؤسسة للاطلاع على استعداداتها. وأوضح #وزير_الحج_والعمرة أنه لا توجد لدى الوزارة أي مخيمات مخصصة لحجاج معينين، وكافة المخيمات في المشاعر المقدسة لجميع الحجاج القادمين من خارج المملكة ومن كافة الدول ويتم توزيعها حسب أعداد القادمين في كل عام. مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تغيير في طريقة تقسيم المخيمات بين الحجاج في هذا العام.

وكان الدكتور بنتن قد استمع إلى شرح تفصيلي من رئيس المؤسسة رامي بن صالح لبني عن المكيفات الجديدة التي سيتم تركيبها في #مخيمات الحجاج في مشعري #منى و#عرفات.