زواج السعوديات من أجانب بازدياد.. وسمته الاستقرار

كشف تقرير أصدرته #وزارة_العدل #السعودية عن ارتفاع نسبة #زواج_السعوديات من الأجانب حيث بلغ عددها ما يقارب الـ3500 عقد نكاح خلال العام الماضي، وهو ما يقارب نسبة #زواج_السعوديين من أجنبيات.

كما كشف التقرير أن زواج #السعوديات من الأجانب أكثر استقرارا حيث بلغت صكوك طلاق غير السعودي المتزوج من السعودية 700 صك وذلك نظير صكوك الطلاق الخاصة بالسعودي المتزوج من غير سعودية والتي قاربت الـ1600 صك.

في المقابل ذكر التقرير الإحصائي أن صكوك #الطلاق والفسخ والخلع بين السعوديين العام الماضي بلغت 40 ألف صك، تمثل نحو ثلث عقود النكاح في العام نفسه، تصدرتها منطقة مكة و #الرياض والمنطقة الشرقية.