شرطة الرياض تنفي اختطاف سيدة من أمام منزلها

قالت شرطة الرياض إنها عثرت على المواطنة السعودية التي أكدت عائلتها اختطافها فجر اليوم الخميس في حي الملك فيصل بالرياض. وقال بيان الشرطة: "بعد ساعات من اختفاء سيدة أمام منزلها ادعى ذووها سماسرة خادمات باختطافها حيث كانت بانتظار خادمة جديدة، عثرت شرطة الرياض فجر اليوم على السيدة".

ونفى المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض العقيد فواز الميمان تعرض المواطنة للاختطاف، موضحاً أن "لا صحة لتعرض المواطنة للاختطاف"، وما زالت الجهات الأمنية تحقق في الحادثة.

وكان ذووها أكدوا أن السيدة كانت بجوار ولدها عند باب المنزل بانتظار الخادمة وبعد دقائق من دخول الابن خرج الزوج متفقدا تأخرها إلا أنه لم يجدها، واتهم أقاربها، سماسرة الخادمات باختطافها.