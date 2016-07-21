قطار الشمال يختصر المسافة بين القريات والرياض لـ8 ساعات

أكدت مصادر في الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" أن زمن الرحلة لقطار الشمال بين محطتي #القريات في أقصى الشمال السعودي وبين محطة الوصول في العاصمة السعودية #الرياض ستتراوح بين 8 الى 8.30 ساعة على اعتبار أن الرحلة ستتضمن 5 محطات للتوقف في الجوف وحائل والقصيم والمجمعة والرياض بسرعة متوسطة 170 كيلومترا بالساعة.

يأتي ذلك كمرحلة نهائية قبل التشغيل النهائي لربط مواطني مدن شمال السعودية بالرياض والمنطقة الشرقية، وفيما يخص مسار الخط الحديدي بين الجبيل والدمام «CTW120» ستقوم شركة «سار» بربط مدينتي #الجبيل والدمام بشبكة قطارات للركاب وربطها مع خط الدمام - الرياض، وكذا النقل التجاري بين موانئ الجبيل الصناعية ومناطق الشحن بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وبربط مصانع مدينة الجبيل الصناعية بميناء الملك فهد الصناعي.

ورفعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» من سرعة قطار الشمال الذي يربط العاصمة الرياض بمدن الشمال السعودي مرورا بالمجمعة والقصيم وحائل والجوف والقريات الى 193 كيلومترا في الساعة مطلع الأسبوع الجاري في مرحلة التشغيل التجريبي الذي تجريه الشركة حاليا شمال مدينة حائل بين محطتي حائل والجوف.

وكانت الشركة قد أطلقت الأسبوع الماضي مرحلة التشغيل التجريبي لـ #القطار شمال حائل بسرعة 135 بهدف الوصول الى سرعة 200 كيلومتر في الساعة قبل عملية التشغيل التجاري للقطار الذي بدأت تقترب منه الشركة بشكل كبير والذي من المتوقع أن يبدأ في الربع الرابع من العام الحالي 2016.

ووفقا للشركة فإن «سار»، تستكمل حالياً كافة المتطلبات لإطلاق قطار الركاب وتشغيله بشكل فعلي قريباً، إذ تواصل الشركة حالياً مرحلة التشغيل التجريبي على الشبكة الحديدية بين منطقتي حائل والجوف، حيث تجاوز سرعة 193 كيلومترا في الساعة، سعياً في الوصول إلى السرعة القصوى للقطار 200 كيلومتر في الساعة.