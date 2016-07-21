"الأرصاد" تنفي إخفاء القياسات الحقيقية لدرجات الحرارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية #البيئة في #السعودية أمس الأربعاء تنبيهاتها بشأن #موجة_حر تضرب معظم مناطق المملكة لتلامس درجات #الحرارة حاجز الـ50 درجة مئوية ابتداء من اليوم، على خلفية تأثُّر السعودية بمنخفض الهند الموسمي خلال فصل #الصيف .

وأرجعت #الأرصاد سبب التنبيه عن موجة #الحر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، إلى انتشار معلومات وصفتها بالخاطئة حيال موسم الصيف، مبينة ضرورة وضع الناس في الصورة الحقيقية بدلا من ترك المجال أمام تداول تصورات غير منطقية تجاه ارتفاع #درجات_الحرارة .

ونفت الأرصاد إخفاء القياسات الحقيقية وأكدت عدم وجود نظام لديها ينص على منع الإعلان عن درجات الحرارة مهما كانت.