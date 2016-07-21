‬حيلة الحوثيين الجديدة لقتل أفراد حرس الحدود

كشفت مصادر أمنية لـ "العربية" أن عناصر الميليشيات الحوثية بدأت في اللجوء إلى إستخدام أساليب جديدة في محاولاتهم لتهريب المواد المتفجرة إلى #المملكة ، وذلك باستخدام بعضها في استهداف رجال حرس الحدود عند اعتراضهم، لتمكين الآخرين من التسلل إلى المملكة بالمواد المهربة معهم.

فقد اتضح لرجال حرس الحدود عند تصديهم لمحاولة عدد من المهربين في التسلل إلى المملكة عبر إحدى المحافظات الحدودية إلى #السعودية وهم ينقلون مهربات داخل أكياس محمولة على ظهورهم، أن المواد المهربة لم تكن عادية هذه المرة، حيث انفجرت حمولة أحد الأكياس في ناقلها مما نتج عنه مقتله، وذلك عند تظاهرهم بالاستجابة لتعليمات رجال #حرس_الحدود بإنزال ما كانوا ينقلونه معهم والكشف عن محتوياته، وذلك في محاولة منهم لاستهداف رجال الأمن عند مباشرة القبض عليهم، وتمكين الآخرين من التسلل عبر الحدود، إلا أن يقظة رجال حرس الحدود، واتباعهم للإجراءات الأمنية الاحترازية أفشلت تلك المحاولة، ومكنتهم من القبض على المتورطين فيها، وضبط ما كانوا ينقلونه من قنابل، ومتفجرات جاهزة للتفجير عن بُعد، وعجائن تستخدم للتفجير.

والجدير بالذكر أن حرس الحدود السعودي يتصدى للكثير من محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود السعودية #اليمنية، وقد تمكن خلال شهر #رمضان الماضي من إحباط محاولات تهريب أكثر من طنّين من المهربات المختلفة، والقبض على المتورطين فيها.