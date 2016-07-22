مقتطفات الجمعة

نبدأ بالدعاء لجنودنا البواسل جنوب بلادنا بأن يحفظهم الله، ويسدد رميهم، وينصرهم في مهمتهم الكبيرة.

كل أسبوع تأتي إلى جوالي رسالة تتحدث عن إحباط الجمارك السعودية لمحاولات تهريب مخدرات.. آخرها ليل الأربعاء، وتقول: "جمرك ميناء ضباء يُحبط محاولة تهريب أكثر من مليون و570 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة". وعلى الرغم من سعادتنا بهذه الرسائل؛ إلا أن استمرارها يعني أن عمليات التهريب في تزايد مستمر!

الغرفة التجارية بجدة تقول إنها قامت بدراسة قرار إغلاق الأسواق عند التاسعة مساء، وتوصلت إلى أن القرار ستنتج عنه خسائر اقتصادية فادحة.. يبدو فعلًا أن الغرفة التجارية إذا عارضت قرارًا ما، فاعلم أنه يتعارض مع مصلحة التجار!

سؤال الأسبوع من صديق أبهاوي كريم: "هل يجوز لمكتب مكافحة التسول القبض على عمال البلدية المتسولين عند إشارت المرور؟"!

أبرز أرقام الأسبوع تضمنه تقرير مؤسسة التقاعد، ويكشف عن ارتفاع عدد المتقاعدين عام 2015، حيث تجاوز عددهم 74791 متقاعدا بسبب الموت والعجز!

الصديق الكريم "محمد الغامدي" بعث وجهة نظر حول إغلاق المحلات عند التاسعة مساء، يقول فيها: "المطالبة بإغلاق المحلات الساعة التاسعة دعوة مستعجلة لا تستند على معطيات حقيقيه؛ حينما نقول لمئات الآلاف من العمال أغلقوا محلاتكم.. أين سيذهبون؛ هل لدينا رؤية عن الارتدادات الأمنية والاجتماعية لذلك؟

تصريح مر بهدوء يقول: إن بعض الأدوية تباع في الصيدليات بأضعاف سعرها الذي تقدمه للمنافسة الحكومية!

الجمارك السعودية تقول إن جسر الملك فهد شهد عبور أكثر من 100 ألف مسافر يوم السبت الماضي. تذكرت مقطعًا طريفًا في يوتيوب عنوانه "اركض أخوي اركض"!

أختم برسالة طريفة من صديق عزيز يقول فيها: "هذه الأيام لامست درجات الحرارة سقف 60 درجة مئوية، لو أن كل شخص قادر على السفر سافر واستمتع بـ"البراد"، لانخفض لدينا الجهد على مولدات الكهرباء.. لكنه بخيلٌ، جاثمٌ على قلوبنا، ويشاركنا الضغط على المولدات في هذا الحر الشديد"!

نقلاً عن "الوطن"