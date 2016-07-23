أمانة محافظة جدة ترد

في بادرة رائعة افتقدناها منذ زمن نحن كتاب الرأي بالصحف المحلية تلقيت قبل أيام اتصالاً من وكيل أمانة جدة للمشاريع المهندس محمد الغامدي تعقيباً من سعادته على مقالي الأسبوع الفائت والمعنون بـ ( أمانة جدة .. قضايا متشعبة ) والتي طرحت فيها الكثير من القضايا الهامة كالنظافة وإنارة الشوارع والمطبات والهدر المالي في المشاريع غير الجيدة ،وتأخر تنفيذ بعض المشاريع الهامة .ومن خلال حديث سعادته وجدت الكثير من الإيجابية في تقبل الملاحظات التي تطرحها الصحافة والتقديرالذي تجده من كافة المسئولين بالأمانة وفي مقدمتهم معالي الأمين ، وما أبهجني في حديث سعادة الوكيل هو حجم الشفافية التي كان يتحدث بها عن السلبيات القائمة ،وما تجده من أجهزة الأمانة من اهتمام كما طرح سعادته الكثير من المبررات المنطقية التي تقف حجر عثرة أمام سرعة الإنجاز كالعوائق المتعلقة بالمؤسسات الحكومية الأخرى وعدم توفر المال الكافي لإنجاز كل المشاريع ، أو تسهم في تباطؤ حركة الإنجاز كفقدان التعاون بين المواطن والأمانة في مجال النظافة والمحافظة على الخدمات المقدمة .

كما بين سعادة الوكيل عدداً من المشاريع القادمة وأكد على إحداث بعض التعديلات الادارية والهيكلية التي ستسهم في جودة الانجاز كإسناد أعمال النظافة الى شركات أخرى وإسناد مشاريع صيانة أعمال الانارة الى شركات جديدة وخاصة بعد استحداث إدارة التشغيل والصيانة وهي الإدارة التي سبق أن ألغيت قبل عدة أعوام وأعيد استحداثها والتي سيكون لها دور كبير في مراقبة حالات التشغيل والصيانة للمشاريع القائمة والتي تعد ركناً هاماً في استمرارية الجودة للمشاريع ،كما وعد سعادة الوكيل بإنشاء الكثير من المشاريع التي تخضع للدراسة حالياً والتي سيكون لها الأثر البالغ في تحسين الصورة عن مدينة جدة .

وبعد تعقيب سعادة الوكيل الذي أبان فيه الكثير من المعلومات الغائبة أقول إن الكاتب بصورة خاصة والاعلامي بصورة عامة يمثلون نبض الوطن والمواطن ومن يهتم بما يطرح في أجهزة الإعلام من المسئولين فهو بالتأكيد يقدر ذلك الدور ويسعى لإرضاء المواطن الذي يستشعر منه دائماً توفير كافة الخدمات السهلة والميسرة والجيدة التي تلامس حاجاته كما يعد - أي المسؤول- منفذا لتوجيهات قيادتنا رعاها الله التي تحث في كل المحافل الوطنية كل مسؤول على فتح الأبواب وتقبل ما تكتبه أجهزة الاعلام وقبل ذلك كله توفير الخدمات التي تصب في مصلحة المواطن وتسهم في تحقيق الرخاء والاستقرار .وكم أتمنى من أجهزة الرقابة والمتابعة في كل المناطق أن تعطي مايطرح في أجهزة الإعلام من قضايا وطنية واجتماعية واقتصادية جل الاهتمام كون الإعلام يمثل النبض الحي والمباشر والمستدام للوطن والمواطن وأن تتخذ تلك المعلومات المطروحة محل الاهتمام الفائق.

نقلاً عن "المدينة"

