السعودية تعترض صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون

أفادت مصادر أمنية سعودية أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة تمكنت من تدمير صاروخ #باليستي فوق سماء محافظة نجران‬، أطلقه الحوثيون وكان قادماً من الأراضي اليمنية.

من جهة أخرى، ‏باشر الدفاع المدني في محافظة #جازان بلاغاً يفيد بسقوط مقذوف من الأراضي اليمنية على منزل مواطن نتج عنه إصابة طفلة، تلقّت العلاج اللازم في حينها.

فيما يخص جبهة حَرَض قُبالة الحدود #السعودية - اليمنية، ساد الهدوء الجبهة وسط اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني اليمني المدعوم بطائرات التحالف، وبين الميليشيات التي تتعرض لحصار خانق على أسوار مديرية حَرَض.

أما محافظة ظهران الجنوب، فقد شهدت مدينة الربوية المتاخمة للحدود اليمنية اشتباكات بالأسلحة المباشرة وغير المباشرة بين القوات السعودية المشتركة وبعض عناصر ميليشيا #الحوثي والمخلوع صالح.