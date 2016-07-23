الملك سلمان لميركل: نستنكر هذا العمل الإجرامي الشنيع

استنكر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، الهجوم الإرهابي في مدينة #ميونيخ الألمانية، وبعث برقية عزاء ومواساة للمستشارة الألمانية، أنجيلا #ميركل ، في ضحايا الاعتداء.

وقال خادم الحرمين الشريفين: "بلغنا وبأسف شديد نبأ وقوع الإرهابي المسلح في مدينة ميونيخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ نشجب ونستنكر هذا العمل الإجرامي الشنيع، لنشارك دولتكم وشعب ألمانيا الصديق ألم هذا المصاب، ونبعث لكم ولأسر الضحايا والشعب الألماني باسم شعب وحكومة المملكة العربية #السعودية ، وباسمنا بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، ونكرر الدعوة إلى تكاتف الجهود الدولية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التي لا تقرها جميع الأديان السماوية والأعراف".

من جانبه، بعث نائب خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لميركل في ضحايا الاعتداء.

وقال نائب خادم الحرمين الشريفين: "تلقيت ببالغ الألم نبأ وقوع هجوم إرهابي مسلح في مدينة ميونيخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإنني إذ أستنكر هذا العمل الإجرامي المشين الذي تدينه كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، لأبعث لدولتكم ولشعب جمهورية ألمانيا الصديق، ولأسر الضحايا أحر التعازي وصادق المواساة في هذا الحادث الأليم، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

بدوره، بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تعزية ومواساة للمستشارة الألمانية في ضحايا حادث الهجوم الإرهابي.

وقال ولي ولي العهد: "وردني بأسف شديد نبأ وقوع هجوم إرهابي مسلح في مدينة ميونيخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإنني إذ أستنكر هذا العمل الإجرامي الذي تدينه كل الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية، لأبعث لدولتكم ولشعب جمهورية ألمانيا الصديق، ولأسر الضحايا أحر التعازي وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".