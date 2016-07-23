الهلال الأحمر: السعودية الأولى عالمياً بالعمل الإنساني

لا تغيب #السعودية وفق المنظمة العربية لـ #الهلال_الأحمر والصليب الأحمر ، كمصدر عطاء في كل أزمة أو محنة تمر بها #الدول_العربية ودول العالم، بغض النظر عن دين أو عرق.

فمبادرة المملكة الإنسانية جعلتها استنادا للإحصاءات كما يقول رئيس المنظمة العربية صالح السحيباني، ضمن قائمة أكبر دول العالم في دعم العمل.

وجاء تثمين المنظمة للجهود السعودية بعد مباشرتها للعمل الإغاثي الميداني، واطلاعها على التقرير الصادر عن مركز #الملك_سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث لم تتوقف المساعدات الإنسانية بحسب التقرير على النداءات العاجلة لـ الأمم_المتحدة، بل تخطتها إلى مساعدات إضافية تم من خلالها تقديم المساعدات عبر 70 منظمة دولية ومحلية يمنية رسمية. وتنفيذ 80 برنامجاً بين الإغاثة العاجلة، والمساعدات الطبية والبيئية بإجمالي بلغ أكثر من 460 مليون دولار حتى حزيران/يونيو 2016. منها 186 مليون دولار صرفت بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن.

فيما اعتمد المركز مبلغ 110 ملايين دولار أميركي للمشاريع بخطته للنصف الثاني من العام الحالي، إضافة إلى التزام المملكة بمبلغ 274 مليون دولار أميركي، وهو المبلغ الكلي الذي أعلنته #الأمم_المتحدة بندائها العاجل لليمن في أبريل 2015.

يذكر أن #الاتحاد_الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر وصف السعودية بمملكة الإنسانية، كونها سباقة إثر مبادراتها في العمل الإنساني والتبرعات والمساعدات منذ عقود وحتى اللحظة في مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للدول المتضررة سواء بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية.