ثنائية الخدمة والتكاليف

عندما يعلن 82% من المسؤولين و62% من الموظفين في الأجهزة الحكومية (في دراسة مسحية معتمدة) عن عدم رضاهم عن أداء الخدمات في هذه الأجهزة الحكومية التي يعملون بها، فماذا يمكن أن نقول إذن عن المراجع وصاحب الخدمة!!

كل الدراسات التي بحثت في طبيعة وتعقيدات هذه الخدمات المقدمة وحجم القصور الذي يعتريها وتردي الإنتاجية وكثرة الغياب وتفشي الفساد الإداري (سواء الدراسات المعلن عنها أو غير المعلن) تعكس في النهاية صورة أقل ما يقال عنها بأنها قاتمة لا تتناسب مع هذه التكاليف المهدرة، ولا تتوافق مع هذه الخبرة الطويلة التي يفترض أن تكون اكتسبتها مع الزمن.

لكن عندما تغيب وسائل القياس ويتلاشى مبدأ المساءلة، فمن الطبيعي أن يتراجع الأداء وتتردى الخدمة وإلا نكون بذلك قد خالفنا سنن الكون في كل زمان ومكان.

المسألة تختلف من بلد إلى آخر، فقد تكون الخدمة متوسطة أو متدنية لكن تكون التكلفة معها على قدر السلعة، وقد تكون التكاليف مرتفعة لكن الخدمة ترتفع على نفس المقاس وأكثر، لكن الكارثة عندما تكون الخدمة متدنية والتكاليف عالية وتزداد الفجوة مع غياب معامل ارتباط ما بين الإنتاجية والتكلفة.

منجم الترشيد قد لا يكون في حذف هذا البند أو ذاك ولا بتقليص خارج الدوام (فقد يكون في محله) ولكن بإعادة هيكلة هذه المنظومة ورفع مستوى الجدوى من وجودها وقياس إنتاجها ومحاسبة موظفيها لأنها من سوف يحقق لك وفراً مالياً أكبر في إدارة برامج التنمية ككل، وهي من سيحفظ ويدير ويصون كل هذه المرافق والأصول الثابتة للبلاد، وهنا الاختبار الحقيقي للقدرة على التحول وتحقيق التغيير، ولنقترب بذلك من خلال هذه الثنائية الغائبة عن معادلة العمل -ولأول مرة في التاريخ- مع المعايير المتعارف عليها عالمياً.

نقلاً عن "عكاظ"