قرار الهيئة باطل يا مجزل..!

• يحدث اليوم في الرياضة السعودية زلزال من أجل شرف المنافسة ونزاهتها..!!

• كلا لو أنتم أقوياء وصادقون وتطبقون اللوائح لذهبتم إلى فساد آخر معنية به فرق كبيرة تجبنون أمام نفوذها..!!

• وجهتا نظر تطرح اليوم على هامش القرار التاريخي الذي صدر الخميس بحق فرق وأفراد فيها هبوط وحرمان مدى الحياة وغرامات مالية وطرد من الرياضة..!!

• هي بلا شك جديدة علينا كقرار لكن ليست جديدة علينا من حيث التلاعب بنتائج كرة القدم التي استفاد منها ناس وتضرر آخرون.

• اليوم نحن أمام قرار تاريخي ننتظر لاكتمال أركانه قرار الاستئناف التي هي صاحبت التوقيع الأخير إما بالموافقة أو النقض أو تخفيف العقوبة أما من يتحدث الآن برسم كان وكان وكيف ولو ولماذا فهم خارج الدائرة دائرة قرار هز كرة القدم السعودية...!!!

• على هامش القرار الذي صدر عن الاتحاد ومن الاتحاد بدأ انقسام حول فارس هذا القرار الملثم ففريق قال إنه قرار الهيئة وآخرون قالوا قرار الاتحاد وبين الفريقين من يتساءل وأنا منهم هل من حق الهيئة أن تقرر والاتحاد ينفذ..؟؟

• الذي أعرفه ومتأكد منه أن مثل هذه التدخلات من الهيئة في قرارات الاتحاد تسقط رياضة البلد فقبل أن تستكثروا على الاتحاد قرارا بهذه القوة اعرفوا ماذا تقول اللوائح الدولية في تداخل التخصصات وما هو العقاب في حالة ثبوت مثل هذه التدخلات..!!

• التجاوزات حدثت في دوري معني بكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم هو المشرف والمشرع والمنظم لكرة القدم ومنافساتها بمختلف درجاتها فلماذا هذا الخلط..؟!

• أعجبني في الأمير عبدالله بن مساعد احترامه للتراتبية في العمل فما أن استلم الشكوى إلا وقام بتحويلها للاتحاد الذي هو صاحب القرار وصاحب النفوذ في مثل هذه القضايا..!!

• كونه يستلم شكوى ويهتم بها فهذا شيء جميل منه ومشاركة واعية لكن أن تفتروا عليه وتقولوا صاحب القرار فهنا تعطوا المتضررين فرصة في التقاضي عند جهة أعلى وإن تم ذلك كلنا سنخسر ولكم في رياضة الكويت مثل حي..!!

• القرار قرار الاتحاد ولجان الاتحاد وإذا اثبتم أن الهيئة هي صاحبة هبوط المجزل بل صاحبت كل القرارات فهي قرارات باطلة .. باطلة..!!

• إذا أردتم مدح الهيئة والإشادة بها على حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم فهنا أنتم تضرونها وتعطون المتضررين مبرر التقاضي مع الهيئة والاتحاد في الكاس..!!

...شعر

لوغيرت وجهي مسافات السنين

ما تختفي في العين نظرات الحنين

...ومضة

إن لم تعرفني فأكرمني بحسن ظنك...!!

نقلاً عن "عكاظ"