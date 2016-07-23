وزير الدولة السعودي يشيد بجهود موريتانيا في تنظيم القمة

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، نزار بن أعبيد مدني، أن العلاقات التي تربط #موريتانيا و#السعودية علاقات وثيقة وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

وأضاف مدني الذي يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم السبت بـ #نواكشوط، أنه سعيد بوجوده في هذا البلد الشقيق المعروف بصفات كثيرة لحضور مؤتمر #القمة_العربية .

وثمن أعبيد مدني الجهود المبذولة من طرف موريتانيا لإنجاح القمة. وتابع أن "هذه الجهود التي تمت بالتعاون مع الأشقاء العرب ستكلل بالنجاح وبنتائج ملموسة لهذه القمة".

وأعرب الوزير عن تمنياته للقمة بالنجاح والتوفيق في مناقشة جميع القرارات التي سيتم إصدارها بما يضمن معالجة الأوضاع المهمة في #الوطن_العربي على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية.

ويعقد اليوم في نواكشوط اجتماع لـ #وزراء_الخارجية_العرب من أجل اعتماد جدول أعمال القمة على مستوى القادة.