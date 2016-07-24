مبتعث سعودي يتصدر واجهات الصحف الكندية.. والسبب!

تصدرت أخبار وصور المبتعث السعودي معاذ بن نبيل بوعائشة، الصفحات الأولى لعدد من الصحف الكندية، التي سلطت الضوء على أحد أهم اختراعاته، بتصميم وصناعة أطراف صناعية للأطفال ضحايا الحروب والنزاعات على مستوى العالم.

وحاورت كثير من الصحف الكندية المبتعث معاذ (23 عاماً) ويدرس علوم الحاسوب والأنظمة الذكية، مشيراً إلى تمكنه من إنتاج الأطراف الصناعية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لافتاً إلى أن عدداً من المؤسسات الإنسانية تواصلت معه بغرض الاستفادة من اختراعه لإرسال منتجاته إلى المتضررين في عدد من الدول، ومن بينها سوريا.

وأوضح المبتعث الذي يدرس في جامعة وسترن بمدينة "لندن أونتاريو" بكندا، أنه طرق هذا المجال لمساعدة الأطفال ضحايا الحروب، لاسيما أن الأطراف الصناعية مكلفة وغالية، لأن كل يد صناعية تصنع بمواصفات ومقاسات خاصة لكل شخص، ولذلك اجتهد في مجال بحثه إلى أن تمكن من تحقيق هدفه.

وأضاف أنه واجه العديد من الصعوبات في التصنيع، ومن أهمها الدعم المادي، لافتاً إلى أنه اضطر لبيع الكثير من ممتلكاته لشراء الطابعة ثلاثية الأبعاد، وأكمل بحثه عليها، مبيناً أنه يتمنى الحصول على طابعة أخرى أكثر تطوراً لمواصلة أبحاثه وتطوير منتجاته.