مقتل مواطن سعودي إثر سقوط قذيفة من اليمن

أعلن نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني السعودي بمحافظة جازان، الرائد محمد آل صمغان، أن فرق الدفاع المدني باشرت، الأحد، بلاغاً عن سقوط قذيفة من داخل الأراضي اليمنية على منزل بمحافظة صامطة، ما نتج عنه وفاة مواطن.

والسبت، أفادت مصادر أمنية سعودية أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة، تمكنت من تدمير صاروخ #باليستي فوق سماء محافظة نجران‬، أطلقه الحوثيون وكان قادماً من الأراضي اليمنية.

من جهة أخرى، ‏باشر الدفاع المدني في محافظة #جازان بلاغاً يفيد بسقوط مقذوف من الأراضي اليمنية على منزل مواطن نتج عنه إصابة طفلة، تلقّت العلاج اللازم في حينها.

وعلى جبهة حَرَض قُبالة الحدود #السعودية - اليمنية، ساد الهدوء، السبت، الجبهة وسط اشتباكات متقطعة بين الجيش الوطني اليمني المدعوم بطائرات التحالف، وبين الميليشيات التي تتعرض لحصار خانق على أسوار مديرية حَرَض.