«أبها» تستعيد وعيها

كانت أبها ذات زمن أيقونة البهجة والفرح والاغتسال من صدأ الرتابة والانعتاق من حصار الملل، كانت بهامتها العالية التي تستقبل أول تلويحة للشمس، وجبينها الفاتن الذي يحرض على ارتشاف لذة الجمال، ونسيمها العذب المضمخ بغوايات الكاذي والشيح، وإنسانها الذي يغني دائما بأعلى صوت وأعذبه للأرض والحياة والفطرة النقية، بكل ذلك وأكثر منه وأجمل كانت مقصد الباحثين عن وقت مستقطع مخصص للروح والوجدان، واللاجئين بحثا عن وسادة قريبة من السماء تهدأ عليها الرؤوس التي أنهكها الضجيج، كانت ملاذا أخيرا بعد مصادرة طبيعة الحياة واختطاف فطرة الإنسان في كل مكان.

من كل مناطق المملكة، من الخليج، وحتى من أماكن أبعد كانت أبها نقطة استقطاب البوصلة صيفا. كانت مدينة لا تنام ولا تهدأ ولا تصمت ولا تكف عن الإغراء بالوقوع أكثر وأكثر في حبائل هواها. تشرق الشمس والناس تتزاحم لمعانقة صباحها، ينتصف النهار وهم يستعدون للاستمتاع بوجبة غداء تحت ظل سحابها وبين أحضان غدرانها، يحل المساء فتبدأ الرومانسية في فرض سطوتها لتتحول الجموع إلى ثنائيات تهمس بمفردات الحب للحياة والجمال، وعندما يهبط الليل فلا مجال للنوم ومسرح المفتاحة يسكب كل ليلة جرعة مكثفة من الفن الراقي الذي يحلق بالنفوس في سماوات الوجد حتى تكاد تغيب وتتلاشى. كانت موعد الأحبة والأصدقاء كل صيف، تتناثر في لحظاتها الحكايات والذكريات وتستعاد بقايا اللحظات العذبة من الماضي.

هذه «الأبهى» ودون سابق إنذار صدمتنا فجأة بقرار تخليها عن كل ذلك، وانحيازها إلى الكآبة والتجهم في وجوه عشاقها، ران عليها الصمت وكساها الشحوب، داهمت الخشونة مفاصلها فتوقفت عن الرقص، أصاب الترهل حبالها الصوتية فهجرت الغناء، تحولت إلى «كهلة» تصر أن تشيخ في اليوم عاما وفي العام عقدا من الأعوام، حرضوها على تكسير مزاميرها وتقطيع أوتارها وتهشيم طبولها وإغلاق حناجر فتيانها وفتياتها والتخلي عن زينتها فرمت خلاخيلها وخواتمها وعقودها في صندوق سري لأنها أصبحت تخجل من طبيعتها وجمالها وفطرتها التي خلقها الله عليها. جفت الحقول من ماء الحياة فمات الفرح، تلاشى السحاب الذي كان يتدلى على قامتها كجدائل الدانتيلا فضربت هامتها الشمس وأصبحت تهلوس بكلمات غير مفهومة عن الموت، الموت فقط. جعلوها تنسى الحياة التي كانت تهبها للناس.

هذا الصيف عاد إليها وعيها بعد غيبوبة طويلة. تلمست ذاتها وتأملت ملامحها فاكتشفت ظلمها لنفسها ولمحبيها، اتخذت قرارها فورا باستعادة لياقتها لتبدأ ضخ الدماء الطبيعية في شرايينها. بدأت ترتيب مجالس استقبالها ونثر الريحان والورد والكاذي في دروبها وتعليق لوحاتها من جديد على جدرانها. فتحت المسرح بعد أن أضاعت مفتاحه ورتبت مهرجانا فنيا دوليا، دشنت شارع الفن، وأرسلت مراسيلها لعشاقها تعتذر عن صدودها السابق وأنها جاهزة لاحتضانهم.

لكن الذين فعلوا بها تلك الأفاعيل القبيحة ومسخوها كي تشبههم استيقظوا من جحورهم بعد أن فاجأهم قرارها، فهبوا هبة رجل واحد، حاملين هراوات غبائهم يريدون الانقضاض عليها، أرادوا اغتيالها مرة أخرى لكنها صمدت ومضت في مشروع استعادة روحها الحقيقية.

«أبها» كفاك غيابا، وكفانا فجيعة بك، فلا تستسلمي. نحتاجك من أجل الحياة، من أجل حياتنا التي انتحب فيها الفرح بغيابك الطويل.

نقلاً عن "عكاظ"