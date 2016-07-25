الجبير: التطرف والطائفية والإرهاب تحديات العرب

‏قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط إن التطرف والطائفية والإرهاب تحديات العالم العربي.

وأضاف الجبير في كلمته خلال القمة العربية الـ 27 المنعقدة بنواكشوط أن الإرهاب والتطرف أهم هواجس عالمنا اليوم، وأن رفض النظام السوري تطبيق قرارات جنيف 1 أهم أسباب استمرار الأزمة، مشيرا إلى أن "تدخلات إيران في منطقتنا يتناقض مع مبادئ حسن الجوار".

وبخصوص الأزمة في اليمن حثّ الوزير السعودي الأطراف اليمنية على إيجاد حل سياسي من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن.

وعن الشأن الليبي دعا الجبير الليبيين لتوحيد الجهود من خلال تطبيق اتفاق الصخيرات.