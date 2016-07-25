السعودية.. استشهاد طيارين باليمن و5 جنود

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاثنين، "استشهاد طيارين سعوديين". كما أكدت الداخلية السعودية استشهاد 5 من حرس الحدود خلال تصديهم لمحاولة اختراق للحدود.

وأشار بيان صادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى "استشهاد النقيب طيار أيمن الفيفي، والملازم أول طيار محمد الحسن، من طيران القوات البرية الملكية السعودية، إثر سقوط طائرة عمودية من نوع #أباتشي، بسبب سوء الأحوال الجوية"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال البيان إن الطيارين كانا في "مهمة عملياتية داخل الأراضي اليمنية في #مأرب".

ومن جانبها، أكدت الداخلية السعودية، الاثنين، استشهاد 5 من حرس الحدود خلال تصديهم لمحاولة اختراق للحدود.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة من صباح الاثنين رصد رجال حرس الحدود برقابة الثار الحدودية محاولة مجموعات مسلحة من العناصر المعادية اختراق حدود المملكة العربية السعودية من عدة محاور بقطاع خباش بمنطقة نجران، حيث تم على الفور التصدي لهم، وتبادل إطلاق النار معهم، وإحباط محاولاتهم بمساندة من القوات البرية .

ونتج عن المواجهات المسلحة التي استمرت أكثر من 8 ساعات استشهاد 5 من رجال حرس الحدود، وهم الجندي أول سليمان بن سعيد بن سليمان المعيدي، والجندي أول موسى بن زين بن محمد المرحبي، والجندي أول عبدالله بن محمد بن حسن شراحيلي، والجندي أول مرزوق بن سعيد بن علي لسلوم، والجندي أول جابر بن علي بن حسين العلوي.