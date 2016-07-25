السعودية.. إغلاق مطعم يبيع لحم الضبع بسراة عبيدة

أغلقت بلدية سراة عبيدة مطعما شهيرا، وفرضت غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لتورط عمالته في ذبح وسلخ حيوان الضبع المفترس، وهو من فصيلة السباع، حسب ما أفادت صحيفة "الوطن" السعودية.

ووفقا لرئيس البلدية يحيى خلوفة، ففي جولة تفتيش دوري صباح أمس الأحد لفرقة الرقابة الصحية بالبلدية، لاحظ المفتشون أن شيئا ما يحدث في أروقة المطعم، وأن مسلخ المطعم الذي اعتاد على تقديم الوجبات على طريق نجران - خميس مشيط حتى ساعة متأخرة من الليل، وطبخ وتجهيز ذبائح المناسبات كان مغلقا، وأن عاملا كان يقف على الباب ممسكا به حتى لا أحد يفتحه، لكن يقظة المفتشين وتطويقهم للمكان أسفر عن ضبط المنتج قبل تسويقه أو طبخه.