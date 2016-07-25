السعودية.. صحة جدة تتأهب لموجة الغبار

رفعت صحة جدة في السعودية درجة التأهب في جميع مرافقها الصحية لاستقبال الحالات الطارئة، نظراً لما تتعرض له المحافظة حالياً من موجة الغبار، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمحافظة، الدكتور مبارك بن حسن عسيري، أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات تعمل على مدار الساعة، حيث تم اتخاذ جميع الاحتياطات لاستقبال الحالات الطارئة لمرضى الجهاز التنفسي.

ونصحت صحة جدة المواطنين والمقيمين، خاصة مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية، بعدم التعرض للغبار والأتربة، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل أثناء موجة الغبار، واتباع إرشادات الطبيب، واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية.