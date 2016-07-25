بالصور.. الكعبة المشرفة قبل 100 عام

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صوراً قديمة التقطت منذ ما يقرب الـ 130 عاما. ويظهر في الصور المسجد الحرام من الداخل والكعبة المشرفة وما حولها.

وأظهرت الصورة التي التقطها السيد عبدالغفار بغدادي عام 1303هـ الموافق 1885م، المصلين وقت أداء الصلاة حول الكعبة، كما بينت كامل المسجد من الداخل، بما فيه منبر الخطيب، ومبنى أبيض داخل صحن الطواف، قريب جداً من الكعبة.

ويلاحظ من الصورة بساطة المباني حول الكعبة وعدم ارتفاع المآذن، كما تتصف المنطقة المحيطة بالمسجد الجرام من الخارج بانخفاض المباني فيها، وبعدها عنه.

كما نشرت الدارة، صورة لقصر برزان في حائل، وصورها جرتود بل مارس 1914م /1332هـ، وكذلك صورة تظهر سوق القطيف عام 1371 هـ /1952م من تصوير Daniel van der Meulen، وصورة لمظلة المسعى باتجاه المروة عام 1366هـ/1947م، وفي صورة أخرى، تظهر المدينة المنورة عام 1317هـ /1908م لـ"إبراهيم رفعت".