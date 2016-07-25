يتبسمون "هنا"... ويبكون "هناك"!

لا يوجد بيننا دعاة سوء، ولا وجود في خطابنا الديني لمنطق القتال والتكفير والشحن والبغضاء، بل هو يتجنب الإقصاء ولا يغلب تملك الحقيقة التامة على منطق التسامح والاعتراف بالآخر في النص الديني، ومن لم يؤمن بهذه الجمل فهو ليبرالي مأزوم ساذج مستخف بعقول الناس.

عانينا - ولا نزال - من المتشددين الراغبين في ألا نقول إلا ما يعجبهم، وعانينا أكثر من المنظرين والملقنين والمحترفين للصمت حين لا يكون ثمة بد من الكلام، الصمت المغلف تارة بالتكاسل والمختلط بروائح استغلال وتارة أخرى بالرضا، بماذا يمكن أن نصف من يصمت، ويتبسم «سراً» على أحداث الداخل وينتفض دوماً ويبكي على أحداث الخارج، وماذا نسمي من يضع عدسات لاصقة على مخططات الداخل، وعينين بمقياس نظر كامل على فوضى الخارج، لماذا لا يحق لنا أن نتساءل عن سر هذا الصمت، وهل هناك كلمة أخرى عن المتخاذلين الصامتين ليمكن وضعها غير «السوء»، وإن كانت مشاكساتنا طوال سنين الصمت منحصرة في الانفعالات اللحظية وتبادل التهم المعلبة وحراج الأفكار العامة نزولاً عند رغبة «ما يطلبه المتابعون». مصيبتنا تتركز في المتخاذلين الذين لا يحبون أن يقال عنهم ذلك وينفون هذه الحقيقة، ومعضلتنا تتربع في عقول الذين لا يرون الوطن إلا سطراً ثانياً وأقولها مرة وثانية وثالثة، لكونهم مفتونين في سطرٍ أول ضائع بين تجارة بالدين وحملٍ لعباءته لمآرب أخرى، وجعنا في المتلونين ومرتدي أكثر من وجه فإن صافحهم الوطن خذلوه، وإن صارحهم تجسسوا عليه وطعنوه، مأساتنا في أن الصمت تربع بيننا سنوات طويلة من دون أن نعرف حتى الآن لماذا كان؟ ومن أجل مَن؟ خطأنا كان في مسامحة الذين لا يعرفون ما معنى المسامحة! ويفكرون دوماً وأبداً في صناعة الجمهور وتصدر قائمة نجوم الشباك أكثر من أي أمر آخر.

لم نكن نجرؤ على القول أن تقصير علماء الدين حقيقة، فقد ندخل بذلك عش الدبابير ونفتح بوابة غلقها أعنف من خطوات فتحها، وتحمّل تبعات الفتح ليس بمقدور كاتب أو طارح رأي، بيننا المتطرفون والمتخاذلون والمتشددون والمتجسسون والناقمون والصامتون والمتنكرون والمتراخون والنائمون محلياً الثرثارون خارجياً، هؤلاء مخرجاتهم شوهت الوجوه ونكست الرؤوس، قدمتنا بما لا يليق بنا، أشعلت أعواد الكبريت وهي تقول لا نريد لكم سوى الدفء فيما هي تضمر إحراقنا، لم تكن قدراتنا ماهرة بالطبع لقراءة هذه النوايا واستكشاف ما وراءها من الخبث والربط بين موقف وموقف، كان مبدأ إحسان النوايا هو المتسيد، لكن نتاج هذا الإحسان أثبت بأن تخاذلنا عن الصامتين لن يجلب لنا سوى مزيد من الحرائق، ولا نسأل عن الكسالى فالكسول لم يفد حتى نفسه، لكن لنلاحق الذين ظلمونا بصمتهم وكأنهم أرادوا إيصال رسالة مفادها أن أرباح الصمت عن الكلام أرباح شخصية ولأهل الباطل أن يمارسوا ما يريدون شريطة ألا تهتز الأرباح الشخصية الشعبية.

* نقلا عن "الحياة"