لا سعوديين في منطقة انفجار أنسباخ بألمانيا

أعلنت سفارة السعودية في ألمانيا، أنه لا يوجد أي مواطن سعودي في منطقة الانفجار الذي وقع في مدينة أنسباخ الألمانية في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وذكرت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها في تويتر: "وقوع انفجار ومقتل شخص في أنسباخ قرب نورنبرغ بألمانيا، وإصابة عشرة آخرين، والسبب غير معروف حتى الآن، تمت متابعة الموضوع مع السلطات المحلية، ولا يوجد سعوديون في منطقة الحادث ولله الحمد".

وأكدت السفارة أنها تقوم بمتابعة مستجدات الحادث مع السلطات المختصة، وحثت المواطنين على التواصل معها عند الحاجة للمساعدة على الأرقام:

00491755760249

00491719308833

004917662082129

004915170423150