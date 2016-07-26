بالصور.. فنان سعودي يرسم الملك سلمان على جبل آجا

أبدع فنان سعودي في رسم صورة لـ #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، على واجهة #جبل_آجا في #حائل .

وأوضح الفنان علي فهد الشمري لـ"العربية.نت" أن رسم صورة الملك سلمان على جبل آجا "هاجس يراوده منذ فترة".

وأشار إلى أنه يملك تصريحا قديما على الرسم على الجدران من بعض الجهات الحكومية، نافياً أن يقوم بالرسم أو ما سماه العبث الصبياني على جدران المباني والجهات الحكومية.

وقال الشمري: "الرسم على الجبال صعب للغاية، حيث تختلف تضاريس الجبل، وتحتاج لعمل شاق وجهد مضاعف لتكون الصورة أشبه بالحقيقية"، مضيفاً أن الرسمة انتهت قبل يومين، حيث تم التحضير لها ورسمها على ورق والإعداد لها حتى تم تنفيذها.

ونوه الشمري بأنه لا يرسم على جبل يوجد عليه نقوش أو آثار قديمة، بل يبحث عن الواجهات الصخرية التي لا يوجد عليها أي آثار أو نقوش ليرسم أفكاره عليها.

واستخدم الفنان الشمري البخاخ في رسم الملك سلمان، إذ يعد من أصعب الأدوات التي تستخدم في #الرسم_التشكيلي ، كما استخدم الألوان من البخاخات المختلفة لإعطاء الوجه البعد الحقيقي له.

واستهلك الشمري 25 علبة بخاخ لإنهاء الرسمة التي تطلبت يومين كاملين في تجهيزها حتى تم الانتهاء من رسم معالم الوجه على الواجهة الصخرية في جبال آجا. ويبلغ ارتفاعها 8 أمتار في عرض يصل لأكثر من أربعة أمتار وربع المتر.