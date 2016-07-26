بالصور.. لوحات "شارع الفن" تتكلم في أبها

على أنغام #موسيقى #فنان_العرب #محمد_عبده تتمايل ريشة الفنانين على #مسرح_المفتاحة في #شارع_الفن الذي انطلق أخيراً وسط #أبها في #السعودية على مساحة تزيد على 250 متراً، حيث تنتشر فيه المعارض والمراسم المفتوحة التي بلغت 10 معارض.

حول ذلك، أوضح المشرف على هذه الفعالية وصاحب الفكرة الفنان #عوض_آل_زارب أن ما يلفت الانتباه التفاعل الكبير والروح الفنية التي جعلت الكثير من الهواة والمبدعين يقومون بنثر رؤاهم الفنية على جانبي الطريق، الذي يبدأ بقرية تراثية ومعارض ومراسم فنية مباشرة في حالة تلاقي مع الجمهور. وأكد أن هذه المعارض شهدت تفاعلاً كبيراً من كبار السن، ما جعل أحدهم يتحمس للمساهمة في التنظيم، وهو يستعيد ذكريات هذا الشارع قبل سنوات.

وقال آل زارب لـ"العربية.نت": "إن #الفن هو الطريق لإسعاد الناس، ولذلك تقدمت بمشروعي هذا لفرع الهيئة العامة للسياحة من العام الماضي، ليتم التنسيق لهذه الفعالية الفنية التي لاقت دعماً من فرع الهيئة وتشجيعاً من المهندس محمد العمرة، وتم التنفيذ لهذا السيناريو الفني الذي يتيح لعابري السبيل والمارين بالشارع مشاهدة الجماليات الفنية والمشاركة فيها".

وأضاف: "تم اكتشاف مواهب فنية رائعة، ما يؤكد رهافة حس أبناء المنطقة، وما وهبته #عسير لأبنائها من حس جمالي مرهف، يعتبر من أهم المعطيات الداعمة للسياحة في منطقة عسير، والتي يدعمها توفر جماليات المكان والجو".

تعطش للفن

بدوره، أوضح الإعلامي #علي_فايع_الالمعي أن ‏"سكان أبها وزوارها يتعطشون لأشياء تسعدهم، وأظن أن شارع الفن بما فيه من فضاء مكاني وفضاء ذهني يوحي لهؤلاء الشباب بأن هناك شيئا ما يلامس اهتماماتهم وبعض طموحاتهم".

وقال: "الفكرة لا شك جميلة وتحسب للفنان التشكيلي عوض زارب. والمكان الذي اختير ليكون شارعا فعليا للفن كان مناسبا جدا. كل ما أرجوه أن يشمل كل الفنون من موسيقى وتصوير ومسرح كما هو موجود في العالم الذي يحب الفنون ويعترف بدورها في تنمية مواهب الشباب الذين علينا الاعتراف بما يحبون وتسهيل كل الإمكانات لأفكارهم ورؤاهم".

ومن يتابع طرائق التعبير عند هؤلاء المرتادين سيجد أن وسائل التواصل الحديثة كانت الأبرز في نقل هذه المشاعر الجميلة والمعبرة.

هنا، قالت القاصة #شهرة_الشهري لـ"العربية.نت": "أعاد مهرجان أبها لنا كسعوديين البهجة لكنها تلك البهجة المُتعبة التي داخلها جروح كثيرة".

وأضافت: "ما يحدث في أبها يذكرنا بأن هناك مُتسعا للفرح، مُتسعا للجمال، للحُب. لنفتح أيدينا على اتساعهما للحياة".

كما شاركت الفنانة #أحلام_الأحمري بلوحة فنية لفن البورترية تضم صورة والدها، وقالت إن أكثر من 30 فنانة من الموهوبات والمحترفات قمن بمشاركة الجمهور إبداعهن برسم لوحاتهم بشكل مباشر.

وأشارت إلى أن فكرة شارع الفن نبعت من رؤية فنية تشكيلية تمثل مختلف الأطياف الفنية التي عبرت عن روح الفن وعلاقته بالمتلقي وبصمته الإنسانية ورسائله التي يعبر بها عن الطبيعة وعن الأفكار.

من جهته، أكد الفنان السوداني #طارق_جبر_الله أن "عسير محطة فنية رائدة تجمع محبي الفن بكافة أطيافه ومدارسه"، قائلا إنها "ساهمت في العديد من المعارض الفنية في مختلف مناطق المملكة"، مشددا على أنها "تحتفظ بهيبتها الفنية التي تتجاوز به غيرها لما حباها الله من جمال وروعة في الجو".

وقد تصدرت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي رسمها جبر الله اللوحات التي زيّنت في شارع الفن المقام ضمن فعاليات #مهرجان_أبها .

يذكر أن مدة الفعالية 45 يوماً سيتم خلالها تقديم كافة الأشكال والمدارس الفنية برؤية تشكيلية مختلفة تعبر عن تعددية الأطياف الفنية في عسير والمملكة بشكل عام.