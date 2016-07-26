بالصور.. مراحل "خراف الرطب" في السعودية

خلية نحل لا تهدأ، تلك التي تجري في مزارع #السعودية هذه الأيام لجني الرطب بعد نضجه أو ما يعرف بـ"مرحلة خراف النخيل" الذي يعد موسماً استثنائياً بعد عام كامل من زراعة الرطب التي مرت بمراحل عدة طوال العام، بدأت بالتشويك، ثم التلقيح، ثم التعديل، حتى يتدلى الرطب والتمر.

يتخلل مراحل خراف النخيل خطوات فرعية، أهمها تشذيب الجريد، وتنظيف النخل من الجريد والليف، وتوسيع "الحوابيط"، وهو حوض النخلة أثناء مرحلة السقاية، وتوفير المياه لها.. "العربية.نت" رصدت تلك المراحل بالصور.

مالك أحد المزارع سعود الكليب، أوضح لـ"العربية.نت" أن الفلاح يبدأ عمله بعد صلاة الفجر، وينتهي في وقت صلاة الظهر، إذ يستطيع في هذا الوقت جني 3 نخلات كاملة، مبيناً أن ليس كل شخص يستطيع صعود النخلة وقص العذوق أو ما يدعى بـ"القاصوص"، فلا بد أن تكون له إمكانات جسمانية تتمثل في قوة الذراعين وخفة الوزن، ولذلك فأجرته أكثر من غيره.

وقال الكليب إن أبرز الأدوات المستخدمة في خراف الرطب هي الكر "القطعة التي بها يستطيع الفلاح صعود النخلة"، فيتأكد من الحبل أنه سليم، وكذلك السير واليد، وبشكل عام تكون صناعته حديثة وبدون ذلك فإنه سيكون عرضة للسقوط، كما يجب أن يكون "المحش" مؤشراً أي حاداً، وقبل أن يصعد الفلاح يتم وضع فرشة من البلاستيك في الأرض المحيطة بالنخلة، وبعد أن يصعد مستخدماً الكر يقوم بحمل العذق ويقوم بقصه بالمحش، ومن ثم يرميه من أعلى إلى الفرشة، وعليه أن يكون دقيقاً، فلا يرميه خارج الفرشة، فتصيب من هم في الأسفل، كما تسقط كميات من #الرطب على الأرض.

ويلخص الفلاحون ذلك كله بعبارات معروفة لديهم في أحوال النخلة فيقولون: أربعة نظيح، وأربعة جريح، وأربعة تستريح، ويفسرونها كالتالي: الأربعة الأولى يراد منها أربعة أشهر تكون النخلة منتجة للرطب والتمر، والأربعة الثانية وفيها تنظف النخلة من الكرب القديم والسعف اليابس، والأربعة الأخيرة تكون فيها النخلة مستريحة فتبدأ عملية التجنيم.