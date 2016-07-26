بالفيديو.. أب يقيد ولده بالسلاسل والأقفال بجازان

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أباً في #جازان بـ #السعودية يقوم بمعاقبة ابنه، وذلك بعد تقييده بالسلاسل والأقفال. ويبدو في الفيديو الأب وهو يعمل على إحكام السلاسل في سرير الطفل الذي يتألم ويبكي في موقف استهجنه الكثير من المغردين، مطالبين بتدخل حقوق الإنسان و #الشؤون_الاجتماعية .

وقال عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي إن الفيديو صوِّر بإحدى قرى منطقة جازان، وإن الأب الذي ظهر في الفيديو وهو يقيد طفله بالسلاسل والأقفال لا بد أن يُقدم للعدالة.

وكان #خالد_ابا_الخيل ، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غرد على "تويتر": "كل من يسيء للأطفال أو يلحق الأذى الجسدي أو النفسي بهم سيلاحق قانونياً، وسيكون عرضة للعقوبات وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء".