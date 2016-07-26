تغريدة لطيار سعودي استشهد في مأرب تشعل "تويتر"

تفاعل مغردون سعوديون على موقع #التواصل_الاجتماعي "تويتر" مع خبر استشهاد #طيارين_سعوديين إثر سقوط طائرتهما من نوع "أباتشي" نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وذلك أثناء أدائهما مهمة عملياتية داخل الأراضي اليمنية في #مأرب.

والطياران هما، النقيب طيار أيمن الفيفي، والملازم أول طيار محمد الحسن. وكان الملازم أول طيار محمد الحسن، قام بتثبيت تغريدة على صفحته في تويتر بتاريخ 21 أبريل 2015: "إن لم ترد بيد من حديد سيتمادى المعتدي حتى لو كان صغيراً".

وفي تغريدة أخرى، قال: "أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، فإن سلمت الله أعطاك ما تريد.. وإن لم تسلم الله اتعبك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما يريد".

وأعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها استشهاد النقيب طيار أيمن الفيفي، والملازم أول طيار محمد الحسن، من طيران #القوات البرية الملكية السعودية، إثر سقوط #طائرة عمودية من نوع أباتشي؛ بسبب سوء #الأحوال_الجوية، أثناء أدائهما مهمة عملياتية داخل الأراضي اليمنية في مأرب.