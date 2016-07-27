إيقاف خدمات 75 شخصاً يومياً لتجاوز سرعة 160 بالرياض

أكد المتحدث الرسمي للمرور العقيد #طارق_الربيعان أن مرور #الرياض يوقف يومياً خدمات 75 شخصا لتجاوزهم سرعة 160 كيلومترا في الساعة، لافتا إلى أنه يتم يوميا تسجيل #مخالفات على 30 سائقا يوميا لتجاوزهم سرعة 160 كيلومترا عن طريق الرصد الآلي، فضلا عن تسجيل مخالفات من قبل رجال المرور لنحو 45 شخصا لتجاوز السرعة.

وأكد الربيعان أنه إذا جرى توقيف الشخص من قبل رجل المرور فإنه يتم التأكد من سجل المخالفات الخاص به وإذا وجدت عليه مخالفة أخرى من التجاوزات المؤثرة على السلامة يجري عرضه مباشرة على هيئة الفصل بالمخالفات المرورية والتي تصدر حكما خاصا بالمخالف وتتمثل العقوبة في إيقاع المخالفة بما يزيد على الحد الأدنى أو إيقاف المخالف أو بهما معاً، بحسب عكاظ.

وقال الربيعان إن العقوبة المترتبة على من يتجاوز سرعة ١٦٠ كيلومترا في الساعة جرى تفعيلها قبل أربعة أشهر، في جميع المناطق التي يغطيها المرور لأهمية وجود رجل المرور ليسجل المخالفات، مبيناً أن عقوبة إيقاف الخدمات تطبق بعد تحرير المخالفة يدوياً من قبل رجل المرور أو في حالة رصدها من قبل نظام الرصد الآلي.