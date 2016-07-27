السعودية: لا قيود على إدخال المساعدات الإنسانية لليمن

أكدت سفارة خادم الحرمين في واشنطن، أن التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن تحالف الدفاع عن الشرعية في #اليمن يضع قيوداً على استيراد أجهزة غسيل الكلى إلى اليمن غير صحيحة.

وأكدت السفارة في بيانها الأربعاء، أنه لا توجد أية قيود على إدخال المساعدات الإنسانية لليمن بما فيها المعدات الطبية، مشيرة إلى أن إجراءات التفتيش وآلياته تهدف إلى ضمان عدم تهريب #الأسلحة إلى داخل اليمن، وأن هذه الإجراءات لا تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وأوضح البيان أن #التحالف يعتبر أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية لليمن، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، مشيراً إلى أن #المملكة وحدها قدمت مساعدات إنسانية بأكثر من 500 مليون دولار أميركي، لتكون بذلك من أكبر الدول المانحة للمساعدات في اليمن.