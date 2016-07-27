اليونيسيف تشيد بمساعدات "مركز الملك سلمان" لليمن

أشاد ممثل منظمة #اليونيسيف لدي اليمن جوليان هيرنس في لقاءٍ خاص مع قناة #العربية، وأثناء زيارة لمدينة #عدن ، أشاد بتقديم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كافة المساعدات لليمنيين في مناطق الصراع.

وقال: "إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم الكثير من الدعم لليونيسيف من أجل العمل في المجال الصحي والتعليمي وحماية الاطفال في #اليمن. كما قدم الدعم بشكل كامل للمعلمين المتطوعين سواء كان في الجنوب أو في صعدة أو في المحافظات الأخرى. وهو دعم مهم جدا بالنسبة لنا".

وأضاف أن "الحرب في اليمن خلفت الكثير من الدمار في المرافق الصحية والتعليمية وغيرها، كما أن هناك المئات من الأطفال في اليمن معرضون للموت بسبب هذه الحرب التي حرمت الأطفال والنساء من أهم متطلبات الحياة".

وعملت منظمة اليونيسيف في الكثير من المجالات، وقدمت الخدمات للمواطنيين اليمنيين، حيث قدمت المساعدات الصحية والتعليمية، والمياه، وأيضا مساعدات مالية للكثير من الأسر في #مناطق_النزاع .