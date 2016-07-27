تفاصيل وصية جندي سعودي استشهد قبل يوم واحد من زفافه

تداول مغردون على مواقع #التواصل_الاجتماعي صورة من وصية الشهيد #أنور_الزهراني الذي استشهد بالحد الجنوبي قبل عقد قرانه بيوم واحد.

وجاء في #وصية الزهراني: "لا تنسوني من دعواتكم. لا تبكون علي فالله أرحم بي منكم، افعلوا ما تستطيعون لي من صدقة أو دعاء، واستسمحوا لي من زملائي بالعمل ورفاقي وكل من أعرف، اجعلوهم يسامحونني، وأوصي بأن ما يتبقى من ملكي يسلم لأمي فلها حرية التصرف فيه، وادفعوا مبلغا شهريا من راتبي صدقة عن والدي".

واختمم الزهراني وصيته بالقول: "سامحوني يا إخوتي، إن كنت قد أخطأت عليكم في يوم من الأيام ولا تنسوني من دعواتكم، سائلا الله عز وجل أن ألقاكم جميعا بجناته".

يذكر أن الجندي أنور الزهراني "25 عاماً" كان يستعد للعودة إلى مسقط رأسه بالباحة لعقد قرانه، إلا أنه استشهد قبلها بيوم واحد في اشتباك مع #الحوثيين