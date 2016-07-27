من هي "أم عبدالعزيز" التي تصدرت ترندات السعودية؟

تصدر مقطع صوتي لسيدة سعودية تدعى "أم عبدالعزيز" ترندات مواقع #التواصل_الاجتماعي في #السعودية ، وهي التي تضع اللمسات الأخيرة لزواج أبنائها وتنظم الحفل الذي صرفت عليه كثيراً كما قالت.

عبارات وعيد لمن يخالفن التعليمات من المدعوات أطلقتها "أم عبدالعزيز"، موردة بعض الأسماء التي أطلقت بدورها سيلاً من التغريدات على مواقع التواصل.

وبين الجد والهزل، تباينت ردود فعل #المغردين_السعوديين ، فمنهم من ساهم بالتنظيم مع أم عبدالعزيز عبر بعض النصائح التي تم توجيهها من قبلهم مشاركةً لأم عبدالعزيز في الفرحة بزواج أبنائها، ومنهم من استقبل المقطع بالنكات والسخرية.

على #يوتيوب ، دخل العديد من منتحلي الشخصيات على خط "أم عبدالعزيز"، حيث ظهرت مقاطع عدة تحاول أن تستفيد من شهرة المقطع، فمنهم من ادعى أنه عبدالعزيز الابن الأكبر لها ليقدم تعليمات تجاه زواج الرجال، بينما ظهرت بعض الردود من قبل منتحلين شخصيات تدعي أنها على صلة بأم عبدالعزيز التي اشتهرت عبر مقطع لا يتجاوز دقيقتين.

وتشهد السعودية في شهر أغسطس موسم حفلات الزفاف التي تستغل فصل الصيف وفترة الإجازة، حيث تزدحم قصور الأفراح بحجوزات كافة الليالي في شهر أغسطس/آب أشد أشهر السنة حرارة في السعودية و #الخليج .