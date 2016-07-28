إيقاف إضافة المرافقين في جواز السفر الواحد للسعوديين

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه تم إيقاف إضافة المرافقين في جواز السفر الواحد، حيث سيتم إصدار جواز سفر مستقل لكل من يرغب في إصدار أو تجديد جواز السفر.

وأشــارت المديرية العامة للجوازات أن الهدف من هذا الإجراء تسهيل دخول المواطنين إلى الدولة التي يرغبون السفر إليها بموجب هوية شخصية تتمثل في جواز السفر لتفادي العوائق التي قد تعترضهم أثناء السفر فيما لو كان هناك مرافقون يحملون جواز سفر واحد، ولضمان حقوقهم وأفراد أسرهم وتسهيل إجراءاتهم في الداخل والخارج، حيث إن عدداً من الدول لا تسمح بإصدار تأشيرات دخول إليها إلا لمن يحمل جواز سفر مستقل.

ودعــت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين إلى الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية عبر بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر"، التي يمكن عن طريقها إصدار وتجديد جواز السفر لمن يحمل هوية وطنية، ويمكن الاطلاع على إجراءات إصدار وتجديد جواز السفر من خلال زيارة موقع الجوازات الإلكتروني www.gdp.gov.sa.