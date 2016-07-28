تعليم السناب

قد لا يميل الكثيرون إلى تطبيق «سناب شات»، على أساس أنه وسيلة للحديث عن الذات، بشكل مبالغ فيه، وأن من يسيئون استخدامه أكثر ممن يستخدمونه بالشكل المفيد. وقد يكون هذا الكلام صحيحاً لفترة من الوقت فقط، لكون هذا التطبيق جديداً على ساحات التواصل الاجتماعي، لكنه بعد ذلك، سيتحول إلى تطبيق فيه من النفع، كما فيه من الضرر، مثله مثل أي إبتكار إنساني.

الفتاة منى المواش، الطالبة السعودية ذات الـ12 عاماً، قدمت تجربتها في شروح مطولة لمادة الرياضيات للصف الأول متوسط عبر برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات». وقالت المواش في مداخلة لها ببرنامج «تفاعلكم» على قناة «العربية»، إن البداية كانت وهي في الابتدائي بالصف الرابع والخامس، وكانت تشرح لصديقتها الأسئلة الصعبة الفهم وقدرتها على إفهامها ذلك بسهولة. وتابعت المواش، وفقاً لموقع قبس: «في السادس ابتدائي اقترحت علي أختي أن أشرح لصديقاتي وأن أوثق الشرح عبر «سناب شات» وبالفعل رحبت بالفكرة وساعدتني في تنفيذ ذلك وتصوير الحلقات». وعن ردة الفعل قالت إن الكثيرين أشادوا بالشرح وأكدوا لها أنهم استفادوا منه في تحسين مستواهم التعليمي، طامحة أن تكون عالمة في الكيمياء أو مخترعة مستقبلاً.

ربما تكون منى اليوم من نجوم السناب، في المجال التعليمي، وهو ما قد يؤهلها لأن تكون معلمة قيادية في المستقبل، سواءً في الفصول المدرسية، أو في فصول مواقع التواصل الاجتماعي.

نقلاً عن "الجزيرة"

