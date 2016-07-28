جدل حول سمكة قرش التهمت يد طفل بالقطيف

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حول سمكة قرش قفزت إلى رصيف كورنيش الناصرة في محافظة القطيف، والتهمت يد أحد الأطفال، وفق ما أكده صاحب الفيديو.

وكشف جعفر الصفواني، نائب رئيس جمعية الصيادين بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، عن وجود العديد من أسماك القرش المفترسة في سواحل المنطقة منذ القدم، مؤكدًا أنها لم تؤذِ أحداً، ولا توجد حالة حتى الآن لتضرر أحد من أسماك القرش.

وبيَّن أن سمك القرش الذي يتَّضح في المقطع في كورنيش الناصرة في القطيف من النوع المفترس، مشيراً إلى أنه تم صيده، واستبعد احتمالية قفز القرش وتخطيه لرصيف الكورنيش، موضحا أن السياج تمتد من متر ونصف إلى مترين، واحتمالية صيد أحدهم للقرش هي واردة أكثر من قفزة.

وحول تكرار وجود أسماك قرش في نفس الكورنيش ذكر الصفواني "أن هذا الأمر وارد، كون الأسماك قد تصل البحر صغيرة وتكبر فيه"، وأشار إلى وجود نحو 400 نوع من أسماك القرش، وتنتمي إلى طائفة الأسماك الغضروفية، وتُعدُّ من الأسماك المهمة التي تلعب دورا لافتا في المحافظة على التوازن البيئي، إذ تعتمد في غذائها على الأسماك الضعيفة والمريضة لمنع انتشار الأمراض في البيئة البحرية، ومنع استمرار تزاوج الأسماك المصابة بين فصائل الأسماك الأخرى.

وأكد الصفواني أن الفترة الماضية شهدت زيادة في تجارة أسماك القرش، فضلاً عن زيادة الطلب على زعانف أسماك القرش.