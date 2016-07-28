هكذا سردت أم عبد العزيز قصة "المقطع الصوتي" لزوجها

استطاعت "العربية.نت" الوصول إلى أم عبدالعزيز وزوجها بعد أن تصدر مقطع صوتي نظمته ترندات مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات تجاوزت 5 ملايين تغريدة. الزواج الشهير الذي عرف عنه السعوديون عبر تسرب رسالة تنظيمية من أم عبدالعزيز تطلب من قريباتها تنظيم زواج أبنائها وعدم الفوضى "بقي له يومان"، حيث من المقرر أن يتم زواج عاطف وعبدالإله أبناء أم عبدالعزيز يوم الأحد القادم في مكة المكرمة.

بداية القصة

أشار سعيد بن عبدالعزيز الذيابي، زوج أم عبدالعزيز، أنه قبل يومين، سهر في استراحته، وعند عودته للمنزل مع صلاة الفجر وجد زوجته بانتظاره وهي قلقة. وقال نقلا عن زوجته "لدي خبر مضحك، لتبدأ في سرد قصتها أنها أرسلت رسالة صوتية لغروب واتساب فيه أخواتي وبعض قريباتي".

وأوضح أبو عبدالعزيز أن زوجته أصبحت تشرح له واقع رسالتها والتنظيمات التي تطلبها، وتطلب منهن المحافظة على النظام وعلى خدمة الضيوف، وألا يدخلن بجوالات فيها كاميرا.

وقالت إن المقطع تسرب ووصل لكل الناس، وكانت تعتذر مني ومن ثم أسمعتني المقطع الصوتي، وعند سماعه لم أجد فيه ما يخل بالشرف والمروءة، وأنها قالت ذلك من حرصها على الترتيب والتنظيم، وتحدثت بذلك من واقع محبة لجميع الناس والمدعوين.

وأضاف الذيابي أن "أم عزوز" يحبها ويقدرها: "طمأنتها وقلت لها لا عليك، فنيتك سليمة ونصحك جميل، وإن خانك التعبير في بعض الكلمات، ويكفي أني أعرفك وأعرف نيتك وهدفك ومغزى كلامك وحرصك على جميع النساء اللواتي سيحضرن مناسبتك".

وبيّن الذيابي أنه أصبح متابعاً لتويتر وما يحدث فيه: "كانت لدي مناسبة من الليلة الثانية لأحد أبناء أخي العائد من الابتعاث لتكون المناسبة كلها للحديث عن المقطع وما حدث، والجميع يهنئ ويسأل عما حدث؟".

وتابع لـ"العربية.نت": "بينت لهم أنها نصيحة من أم عبدالعزيز تلقفتها وسائل التواصل بجميع أنواعها لتنتشر انتشار النار بالهشيم".

وأضاف الذيابي أن زوجته تأثرت من انتشار المقطع: "أنا والكثير من ربعي وأقاربها نطمئنها ونقول لها أنتِ على حق".

ونوه الذيابي بأنه وجه زوجته لتكون "هادية في الحفل"، وذلك بأن تتولى المشرفات دخول النساء وتنظميه حتى لا تكن عرضة للانتقاد. قلت لها: "لا تعارضي أحدا قدر المستطاع، حيث ستكون العيون عليها، وقد وافقتني بكل ما قلته".

تروي أم عبدالعزيز تجربتها في زواج اثنين من أبنائها قبل سنوات: "كان الحضور كبيرا وحدثت فوضى كبيرة. عندها قررت تنظيم هذا المقطع حتى لا تتكرر تلك الفوضى، ويكون حفل زواج مرتبا".