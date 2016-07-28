"العربية.نت" تكشف تفاصيل قتل إعلامي سعودي لزوجته

أمسى المجتمع السعودي مفجوعا بقضية قتل زوج لزوجته الثلاثينية في المنطقة الشرقية، إثر خلاف بينهما أدى لطعنها ومفارقتها للحياة.

تفاصيل هذه القضية كشفها أخ الضحية علي المليحان لـ"العربية.نت" فقال: كانت أختي عائدة من عملها، وترصد لها المجرم قرب بيت والدها، وقام بطعنها عدة طعنات حتى سقطت في الشارع رحمها الله.

وأضاف أن زوجها قام بالاعتداء عليها سابقاً حتى اضطرت لطلب الخلع، وتم ذلك قبل أيام، وأراد الانتقام، وكانت أختي مع صديقتها في آخر لحظاتها، كما أن المجرم اعتدى كذلك على أختي الكبرى، وحالتها مستقرة ولله الحمد. وأضاف المليحان أنه سيتم الصلاة عليها بعد صلاة الجمعة في الدمام.

وكانت الضحية فضية في آخر تغريداتها تتناقل تغريدات زوجها الإعلامي، لكنه غدر بها طعناً، ويتّم أبناءها.

من جهته، أوضح مساعد المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد بن فهد الدريهم، أن شرطة مدينة الدمام وردها بلاغ في الساعة الخامسة من مساء الأربعاء 1437/10/22هـ لحالة اعتداء بالطعن.

وتابع الدريهم، بمباشرة الحادث والانتقال إلى موقع الجريمة، تبين وفاة مواطنة ثلاثينية إثر تأثرها بعد الاعتداء عليها بالطعن من قِبل زوجها المواطن وهو بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد عودتها من عملها نتيجة خلاف سابق دار فيما بينهما، وبعد فعلته تلك توجه إلى المنزل، وقام بالاعتداء بالطعن على شقيقة زوجته وهي بالعقد الرابع من العمر، وحالتها الصحية شبه مستقرة، وتم بعثها للمستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على أداة الجريمة المستخدمة بمسرح الحادثة.

وأضاف، تم القبض على الجاني من قِبل دوريات الأمن بالموقع، الذي تم التحفظ عليه وبعثه للمستشفى لتلقيه العلاج إثر تعرضه لإصابة جار التحقق منها، وحالته الصحية مستقرة، وجرى إيداع الجثمان بثلاجة المستشفى لعرضها على الطب الشرعي، واستكمال الإجراءات الأولية، وإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.