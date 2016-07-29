السعودية.. القبض على قاتل الجندي فيصل الحربي

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بشأن استشهاد الجندي أول فيصل بن عوض الحربي، نتيجة تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول وهو يؤدي مهامه المرورية بمدينة سيهات بمحافظة القطيف، إن الجهات الأمنية، وعلى ضوء ما توفر لديها من أدلة وقرائن، تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب محسن إبراهيم مسبح (سعودي الجنسية).

وأوضح المتحدث أن إلقاء القبض على محسن تم بعد مداهمته بمنزل بقرية أم الحمام في محافظة القطيف، وذلك لتورطه في تلك الجريمة وفي جرائم إرهابية وجنائية أخرى، تمثلت في إطلاق نار على دوريات أمن ومواطنين ومقيمين، وإحراق سيارتي مواطنين بعد إطلاق النار عليهما أثناء مرورهما بالقرية، واختطاف فتاة عند خروجها من المدرسة واغتصابها، والسطو على سيارة نقل أموال.

كما تم القبض على شخصين آخرين كانا بمعيته عند مداهمته، وجار التحقيق معهما لتحديد علاقتهما به والجرائم التي تورط فيها.